صور .. كريم محمود عبد العزيز يعلن انتهاء تصوير موسى

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انتهاء تصوير فيلم موسى، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر كريم بعض الصور وعلق عليها قائلًا: الحمد لله .. فركش فيلم موسى .. بإذن الله هيعجبكم. Advertisements وفيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، كاظم نبيل، سارة الشامي، عبدالرحمن القليوبي، محمود حافظ، صبري فواز، محمد لطفي، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، عمر الشناوي، ظافر العابدين، أحمد العوضي، أحمد حاتم. بيتر ميمي، وبطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، كاظم نبيل، سارة الشامي، عبدالرحمن القليوبي، محمود حافظ، صبري فواز، محمد لطفي، أسماء أبو اليزيد، صلاح عبدالله، عمر الشناوي، ظافر العابدين، أحمد العوضي، أحمد حاتم.

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