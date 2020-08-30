بكلمات مؤثرة .. بريانكا شوبرا تنعي شادويك بوسمان

نعت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا، الفنان العالمي شادويك بوسمان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت بريانكا صورة لشادويك، وعلقت عليهاناعية: لقد كان هذا العام صعبًا جدًا .. يا لها من خسارة مأساوية لمواهب موهوبة بشكل ملحوظ .. تشادويك، لقد خاضت معركة صامتة، كل ذلك في حين يعطينا بعض الأفلام الأكثر إلهامًا في السنوات القليلة الماضية .. إرثك سيعيش للأبد أفكاري وصلواتي مع عائلته وأحبائه.
يذكر أن الفنان العالمي شادويك بوسمان توفي بعد صراع عدة سنوات مع المرض نتيجة إصابته بالسرطان، وذلك عن عمر ناهز الـ 43 عامًا.
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