تستعد النجمة سميرة سعيد لإحياء حفل أونلاين على موقع تيك توك، في 10 سبتمبر المقبل. وتقدم فى نهاية الحفل مفاجأة لجمهورها ‏وهى أغنيتها السينجل الجديدة قط وفار، من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسى.‏ ‏وهى أغنيتها السينجل الجديدة قط وفار، من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسى.‏ Advertisements يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هليلة، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تطرح ‏قط وفار فى حفل أون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.