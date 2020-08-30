شركة تعرض 1000 دولار مقابل العيش لمدة 48 ساعة بدون انترنت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

بات الانترنت أمرا ضروريا في حياتنا ، ومع انتشار الهواتف الذكية أصبح الدخول إلى شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي متطلب يومي عند الكثيرين ،ولكن ماذا لو عرض عليك الحصول على المال مقابل التخلص من السموم الرقمية، أي أن تعيش دون إنترنت أو تكنولوجيا لمدة يومين.

الأمر أصبح حقيقة، بعد الفرصة التي عرضتها شركة Satellite Internet المتخصصة في نشر الإنترنت في أكثر المناطق الريفية والنائية، والتي تتخذ من مدينة سولت لايك، بولاية يوتا الأمريكية مقرا لها.

وعرضت الشركة حصول شخص واحد على 1000 دولار مقابل العيش لمدة 48 ساعة كاملة منفصلا عن عالم الإنترنت، على متن سيارة تخييم مريحة وسط حديقة وطنية بالولايات المتحدة.

ورغم تخصص الشركة الأمريكية في مجال الأقمار الصناعية والإنترنت، فإنها تهدف بهذا التحدي إلى إيجاد طريقة لمساعدة شخص ما على العودة إلى الإنسجام مع الطبيعة مرة أخرى، والتخلص من إدمان التكنولوجيا وسموم الإنترنت، وفقا لمجلة “كوزموبوليتان” الأمريكية في نسختها الإيطالية.

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أما سعيد الحظ الذي سيتم اختياره لتنفيذ التحدي، الذي سيسمح له بإحضار ضيف معه للمغامرة، فسيحتاج إلى استئجار سيارة تخييم، وسيتم استرداد تكلفتها بالكامل، والذهاب إلى موقع التخييم المفضل له في متنزه وطني أمريكي، لقضاء عطلة نهاية أسبوع كاملة بدون شبكة إنترنت.

كل هذا بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للرحلات داخل المتنزه، والمشي لمسافات طويلة في الغابة، للتأمل في الطبيعة المحيطة وسط استرخاء تام دون “أنستقرام” أو “فيس بوك” أو حتى “واتساب”.

وبمجرد انتهاء الليلة الثانية، سيتعين عليه استخدام نقطة اتصال محمولة، أو الذهاب إلى مطعم محلي متصل بالإنترنت، لمشاركته تجربة “التخلص من السموم الرقمية” التي قام بها على مختلف الشبكات الاجتماعية.

وفيما يخص كيفية حصول الشخص الذي سيتم اختياره لتنفيذ التحدي على المبلغ المتفق عليه، فإنه سيحصل على 400 دولار مقدما، بينما سيتلقى الـ600 دولار المتبقية عند إكمال المهمة، بالإضافة إلى سداد إيجار سيارة التخييم والطعام.

أما شروط المشاركة على موقع satelliteinternet.com فيجب أن يكون المتقدم في عمر 25 عاما أو أكثر، كما يجب أن يكون مؤهل للعمل في الولايات المتحدة وقادر على القيادة بشكل قانوني في أي ولاية يمكن السفر إليها من أجل المغامرة، التي سيتم اختيار شخص واحد فقط للقيام بها عشوائيا، يوم 23 سبتمبر/أيلول المقبل.