شاهد.. شاب يعرض الزواج على حبيبته برعاية الشرطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 9:22 مساءً

من المعروف أن التقدم للزواج له عادات وتقاليد تختلف من بلد إلى اخر ،ولكن هناك أشخاص يبتكرون طرقا مميزة لعرض الزواج على من يحبون، وذلك ليكون العرض مبهراً ومؤثراً، ويبقى ذكرى جميلة تستمر لسنوات طويلة.

لكن ما يميز العرض الذي قدمه شاب أمريكي، أنه كان برعاية ضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الذين أوقفوا حركة المرور لمساعدة الشاب على القيام بعرض زواج مذهل لحبيبته.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز” الشرطة وهي توقف سيارة شاب وسط الطريق، ويترجل منها صحبة حبيبته، ثم يقوم فجأة بالجثو على ركبتيه وتقديم خاتم زواج لها، وسط دهشتها وعلى مرأى من عناصر الشرطة.