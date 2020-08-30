شاهد.. شاب يعرض الزواج على حبيبته برعاية الشرطة

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آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 9:22 مساءً
أمريكي يعرض الزواج على حبيبته بطريقة غريبة
من المعروف أن التقدم للزواج له عادات وتقاليد تختلف من بلد إلى اخر ،ولكن هناك أشخاص يبتكرون طرقا مميزة لعرض الزواج على من يحبون، وذلك ليكون العرض مبهراً ومؤثراً، ويبقى ذكرى جميلة تستمر لسنوات طويلة.
لكن ما يميز العرض الذي قدمه شاب أمريكي، أنه كان برعاية ضباط الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، الذين أوقفوا حركة المرور لمساعدة الشاب على القيام بعرض زواج مذهل لحبيبته.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة “سكاي نيوز” الشرطة وهي توقف سيارة شاب وسط الطريق، ويترجل منها صحبة حبيبته، ثم يقوم فجأة بالجثو على ركبتيه وتقديم خاتم زواج لها، وسط دهشتها وعلى مرأى من عناصر الشرطة.
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