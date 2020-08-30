بعد أيام قليلة من وفاة خالته.. سعد لمجرد يفجع بوفاة عمه

رنا صلاح الدين - فجع الفنان المغربي سعد لمجرد بوفاة عمه، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة خالته الفنانة ثريا جبران.

لمجرد نعى عمه، برسالة حزينة، على حسابه بموقع "انستجرام": "عمي "محمد لمجرد" في ذمة الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وأضاف: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

وتابع: "اللهم أنه عبدك وابن عبدك وابن امتك ،اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين".

واختتم كلامه، بقوله: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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وكان الفنان المغربي سعد لمجرد د نعى خالته الفنانة المغربية ثريا جبران، والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 68 عاما، بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

لمجرد نشر صورة جمعته بخالته الراحلة، على حسابه بموقع "انستجرام، ونعاها بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة".

وأضاف: "الله يرحمك و يغفر لك، ادعو لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة و مغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى #touria_jebrane".