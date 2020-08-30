زوجة "أوس أوس" بالأسود في أول ظهور بعد وفاة طفلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ظهرت زوجة الفنان المصري ”أوس أوس” لأول مرة، بعد وفاة طفلها الرضيع “علي”، حيث حرصت على حضور حفل زفاف شقيقة الفنان مصطفي خاطر.

زوجة أوس أوس أطلت في الحفل بملابس سوداء، وكان يبدو على وجهها علامات الحزن، فيما التقطت مع زوجها وحضور الحفل عددا من الصور.

زفاف شقيقة مصطفى خاطر

وكان نجل أوس أوس، قد رحل عن عالمنا عن عمر ٣ أشهر وأثيرت العديد من الشائعات حول سبب وفاته ومنها سقوطه أرضاً وأخرى حول إصابته بكورونا، وأخرى حول سقوطه من البلكونة.

Advertisements

زفاف شقيقة مصطفى خاطر

وردت شقيقة نجم مسرح مصر، على التساؤلات التي أثيرت حول سبب وفاة أبن شقيقها، نافية أن يكون بسبب إصابته بفيروس كورونا أو سقوطه من البلكونة كما يتردد، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "أرجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة.. كلنا وضحناها أن الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة".

زفاف شقيقة مصطفى خاطر

وأضافت: "ياريت يكون فيه تقدير واحترام لمشاعر البعض أنا ليه اقعد أرد علي مكالمة واقعد بالساعة احلف باللى حصل انه قدر وعمره انتهي، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن علي الخبر عشان بيفضل موجود عندها".