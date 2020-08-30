وفاء الكيلاني وجلسة تصوير شبابية.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لجلسة تصوير جديدة، ونشرت مجموعة صور منها، على حسابها الخاص على موقع ”إنستجرام”.

الإعلامية المصرية ظهرت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي مرتدية بنطلون جينز ضيق، وقميص مربوط من الأمام كشف عن جزء من بطنها، وانتعلت حذاء رياضي.

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني قد حرصت مؤخرا على دعم "ورد"، نجل زوجها الفنان السوري تيم حسن، البالغ من العمر 14 عاما.

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو لـ"ورد"، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والذي تحدث خلاله عن أحلامه وطموحاته، ورغبته في أن يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.

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نجل تيم حسن أضاف أنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

وفاء الكيلاني دعت جمهورها للتصويت لـ"ورد" لكي يحصل على هذه الفرصة، وأضافت: "ورد أنت تجعلنا فخورون جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك".

ومن جانبها، حرصت الفنانة ديما بياعة، طليقة تيم حسن ووالدة "ورد"، على توجيه رسالة شكر لوفاء الكيلاني على دعمها لابنها.

ديما كتبت: "حياتي شكرا على دعمك وكلامك وانشاءالله منفرح بنجاحات جودي وريان.. الله يسعدكم ويحميكم".