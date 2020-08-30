مصطفى خاطر يحتفل بزفاف شقيقته إلى شقيق مصطفى بسيط.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري مصطفى خاطر بزفاف شقيقته "إسراء" إلى شقيق صديقه الفنان مصطفى بسيط، والذي يدعى "أحمد"، وأقيم حفل الزفاف في فندق هيلتون دريم.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم "مسرح مصر" منهم: أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وكريم عفيفي، وعمر متولي، ومحمد توب، وسارة درزاوي، وأحمد فهيم، ووائل عوني، وغيرهم.

الفنان مصطفى خاطر التقط عدد من الصور وهو يرقص برفقة شقيقته، كما التقط مجموعة صور مع زوجته، والتي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل كبير.

Advertisements

وكان الفنان المصري مصطفى خاطر قد احتفل بخطوبة شقيقته إسراء في حفل عائلي بسيط، على أحمد بسيط شقيق نجم «مسرح مصر» مصطفى بسيط، وذلك في شهر فبراير عام 2019.

مصطفى نشر صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «ألف مبروك أختي وبنتي الصغيرة سو وصاحبي الجدع أحمد بسيط كان يوم عسل، وبجد فرحان أوي بيكم وفرحان كمان عشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب».

الفنان الشاب مصطفى بسيط نشر هو الآخر صور من الحفل ووجه التهنئة لشقيقه على الخطوبة، بينما عبر عن سعادته بنسبه الجديد للفنان مصطفى خاطر.