مصطفى خاطر ينتظر مولوده الأول.. صور

رنا صلاح الدين - ينتظر الفنان المصري مصطفى خاطر مولوده الأول من زوجته "روان"، والتي دخلت في الشهور الأخيرة من الحمل.

وقد اتضح ذلك بعد ظهور علامات الحمل واضحة عليها، خلال حضورها حفل زفاف شقيقة زوجها مصطفى خاطر.

زفاف شقيقة مصطفى خاطر

روان ارتدت فستان طويل فضفاض، إلا أنه فشل في إخفاء بروز بطنها، ووزنها الزائد بسبب الحمل، وقد التقطت مجموعة صور مع زوجها وحضور الحفل.

زفاف شقيقة مصطفى خاطر

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم "مسرح مصر" منهم: أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وكريم عفيفي، وعمر متولي، ومحمد توب، وسارة درزاوي، وأحمد فهيم، ووائل عوني، وغيرهم.

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الفنان مصطفى خاطر التقط عدد من الصور وهو يرقص برفقة شقيقته، كما التقط مجموعة صور مع زوجته، والتي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل كبير.

زفاف شقيقة مصطفى خاطر

وكان الفنان المصري مصطفى خاطر قد احتفل بخطوبة شقيقته إسراء في حفل عائلي بسيط، على أحمد بسيط شقيق نجم «مسرح مصر» مصطفى بسيط، وذلك في شهر فبراير عام 2019.

مصطفى نشر صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «ألف مبروك أختي وبنتي الصغيرة سو وصاحبي الجدع أحمد بسيط كان يوم عسل، وبجد فرحان أوي بيكم وفرحان كمان عشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب».

الفنان الشاب مصطفى بسيط نشر هو الآخر صور من الحفل ووجه التهنئة لشقيقه على الخطوبة، بينما عبر عن سعادته بنسبه الجديد للفنان مصطفى خاطر.