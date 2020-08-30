فن ومشاهير

مصطفى خاطر ينتظر مولوده الأول.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

Advertisements

رنا صلاح الدين - ينتظر الفنان المصري مصطفى خاطر مولوده الأول من زوجته "روان"، والتي دخلت في الشهور الأخيرة من الحمل.

وقد اتضح ذلك بعد ظهور علامات الحمل واضحة عليها، خلال حضورها حفل زفاف شقيقة زوجها مصطفى خاطر.

215ad6fe89.jpgزفاف شقيقة مصطفى خاطر

روان ارتدت فستان طويل فضفاض، إلا أنه فشل في إخفاء بروز بطنها، ووزنها الزائد بسبب الحمل، وقد التقطت مجموعة صور مع زوجها وحضور الحفل.

05661d0609.jpgزفاف شقيقة مصطفى خاطر

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم "مسرح مصر" منهم: أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن، وكريم عفيفي، وعمر متولي، ومحمد توب، وسارة درزاوي، وأحمد فهيم، ووائل عوني، وغيرهم.

Advertisements

الفنان مصطفى خاطر التقط عدد من الصور وهو يرقص برفقة شقيقته، كما التقط مجموعة صور مع زوجته، والتي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل كبير.

d73cbe3b46.jpgزفاف شقيقة مصطفى خاطر

وكان الفنان المصري مصطفى خاطر قد احتفل بخطوبة شقيقته إسراء في حفل عائلي بسيط، على أحمد بسيط شقيق نجم «مسرح مصر» مصطفى بسيط، وذلك في شهر فبراير عام 2019.

مصطفى نشر صور من الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: «ألف مبروك أختي وبنتي الصغيرة سو وصاحبي الجدع أحمد بسيط كان يوم عسل، وبجد فرحان أوي بيكم وفرحان كمان عشان أنا ومصطفى بسيط بقينا نسايب».

الفنان الشاب مصطفى بسيط نشر هو الآخر صور من الحفل ووجه التهنئة لشقيقه على الخطوبة، بينما عبر عن سعادته بنسبه الجديد للفنان مصطفى خاطر.

e409fa214b.jpg
a756493aae.jpg
3dae3399f3.jpg
41900fc0a6.jpg
487ce85f56.jpg
e87b40f97f.jpg
1150da5b3e.jpg
11afc8bcb6.jpg
ae66a20674.jpg
55c410822b.jpg
%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%82%D9
db65215145.jpg
%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%82%D9
0a7e252ded.jpg
%D8%B2%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%82%D9
fc0b7a851a.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى خاطر ينتظر مولوده الأول.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا