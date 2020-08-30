بطل "بلاك بانثر" يدخل التاريخ بـ"تغريدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع تويتر أن التغريدة الأعلى إعجابًا على الإطلاق في تاريخ "تويتر" كانت تلك التي أعلنت خبر وفاة الممثل شادويك بوسمان بطل فيلم "بلاك بانثر".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن حساب الممثل الرسمي عبر "تويتر"، صورة له بالأبيض والأسود مع تعليق يؤكد وفاته في سن الـ 43، بعد معركة مع سرطان القولون دامت 4 أعوام.

وخلّد "تويتر" التغريدة الأعلى إعجابًا بإعادة نشرها تحت تعليق: "الأكثر إعجابًا على الإطلاق، تكريم يليق بالملك، واكاندا للأبد"، في إشارة لأشهر أدوار "بوسمان"، بلاك بانثر.

وحظيت التغريدة بـ5.7 مليون إعجاب، ويأتي في المرتبة الثانية تغريدة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حظيت بـ 4.3 مليون إعجاب.





وأصيب "بوسمان" بسرطان القولون عام 2016، وتوفي في منزله في مدينة لوس أنجلوس محاطًا بأهله وأصدقائه.

وأثار خبر وفاة الممثل في هذا العمر حزن هوليوود والمعجبين على حد سواء، إذ نعت أكاديمية الأوسكار الممثل الراحل من خلال تغريدة على موقع تويتر: "هذه خسارة لا يمكن استيعابها؛ من فيلم بلاك بانثر وحتى (Da 5 Bloods) أضاف بوسمان إلى أدواره قوة، في كل مرة".

ونعت الممثلة الأمريكية شارون ستون، زميلها بقولها: "شادويك بوسمان، من غير المعقول بالنسبة لي كأم أن أصدق أنك رحلت، أقدم أنا وعائلتي أحر التعازي لعائلتك على رحيلك".





وكتبت الممثلة هالي بيري على حسابها الشخصي على موقع تويتر: "إلى الرجل الذي لا تقدر مواهبه بثمن، إلى الرجل الذي انغمس في الحياة بغض النظر عن معاركه الشخصية، نحن لا نعلم ماذا يجرى في حياة الناس حولنا، دعونا نعامل الآخرين بلطف ونقدر كل لحظة في حياتنا معًا؛ فلترقد في سلام".

الممثل الأمريكي مارك رافالو، الذي شارك "بوسمان" العمل في أفلام مارفل، كان ممن نعوا الممثل الراحل بقوله: "نلت شرفًا عظيمًا بمعرفتك وبالعمل بجوارك، كنت إنسانا صادقا ومخلصا وكريما، كنت تؤمن بالعمل الجاد وتمنحه كل ما لديك، كل الحب لعائلتك".

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الممثل كريس برات أيضًا كتب على حسابه عبر "إنستقرام" معلقًا على رحيل زميله: "نحن نصلي من أجل عائلتك، لقد خسر العالم موهبة لا تقدر بثمن وشخصًا عظيمًا".

ونعت المذيعة أوبرا وينفري "بوسمان" على حسابها عبر "تويتر"، بقولها: "كان يمتلك روحًا موهوبة رقيقة، شاهدنا العظمة والقوة والكرامة بين العمليات الجراحية والعلاج بالكيماوي.

ونعى الممثل الأمريكي صامويل إل جاكسون، شادويك بوسمان بقوله: "شكرًا لك شادويك بوسمان على كل ما منحتنا إياه، كنا بحاجة إليك وسوف نقدرك دومًا، ممثل موهوب ومعطاء وأخ سوف نفتقده كثيرًا".

وكتب الرئيس السابق باراك أوباما في نعي "بوسمان": "عندما جاء شادويك بوسمان إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال، خلال تقديمه دور جاكي روبينسون، يمكنك بسهولة أن تدرك أنه كان موهوبا. أن تكون صغير السن وموهوب وأسمر اللون وتستغل إمكانياتك لمنح الأطفال قدوة للاحتذاء بها، بل تفعل ذلك وأنت متألم، هذا هو شادويك بوسمان".





وشاركت الممثلة بري لارسون (كابتن مارفل) تجربتها في العمل مع "بوسمان" في عالم مارفل بقولها: "يعكس بوسمان القوة والسلام، لقد كان يقتطع جزءًا من وقته لبث الشجاعة فيمن يشعر بالقلق والشك، لقد كنت محظوظة بالعمل معه ومشاركته كل هذه الأحاديث والضحكات والذكريات، قلبي معه ومع أسرته، سوف نفتقدك لكننا لن ننساك، فلترقد روحك في قوة وسلام يا صديقي".

وعبر كريس هيمسورث عن حزنه بخير رحيل زميله وصديقه، بنشر صورة تجمعه بالممثل الراحل مرفقة بتعليق: "سوف أفتقدك يا صديقي، خبر يحطم القلب بكل تأكيد، أنت من أطيب وأكرم الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي".