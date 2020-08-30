ياسمين صبري ترد على جدل هدية أبوهشيمة بـ"قلب أحمر"

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري لترد على الجدل الواسع الذي أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بشأن سيارة "رولز رويس" الفاخرة التي أهداها لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة.

ونشرت صبري صورة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" وهي تقود السيارة نفسها، وعلّقت بإيموجي "قلب أحمر".

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وكان خبر إهداء رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة زوجته ياسمين صبري سيارة فارهة تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه، قد أثار ردود فعل تباينت بين الدهشة والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر مسؤول بمصلحة الجمار المصرية أن الإخطار الخاص بترخيص سيارة "رولز رويس داون" موديل 2020 باسم السيدة ياسمين أشرف مدحت صبري الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح وصادر عن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، وجميع الأختام المرفقة بصورة الإخطار صحيحة، وفقاً لما ذكرته صحف محلية مصرية.

وأضاف المصدر أن السيارة واردة من دولة إنجلترا، وبالتالي طُبقت عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية وبموجبها أصبحت السيارة "زيرو جمارك".