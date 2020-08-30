متحدياً كورونا.. "البندقية السينمائي" ينطلق الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتسابق 18 فيلماً على الفوز بجوائز "الأسد الذهبي" ضمن مهرجان البندقية السينمائي الذي يفتتح الأربعاء أمام عدسات الكاميرات الحرارية وبمشهد تغلب عليه الكمامات، متحدياً جائحة "كوفيد-19" التي غيّرت وجه العالم.

وانطلاقاً من أهمية هذا الحدث السينمائي العالمي السنوي، يشارك في افتتاح المهرجان مديرو أكبر 8 مهرجانات في أوروبا التي تتنافس سنوياً لجذب أفضل الأفلام، بينها مهرجانا كان وبرلين، تعبيراً عن "التضامن مع صناعة السينما العالمية" في خضمّ الأزمة التي تعانيها، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ولم يكن من المؤكد إقامة النسخة الـ77 لهذا المهرجان، وهو من الأقدم في العالم، إذ أن إيطاليا هي إحدى الدول الاوروبية الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت لدى شركات الإنتاج هموم أخرى في قطاع يعاني أزمة كبيرة نتيجة عواقب الأزمة الصحية، وقد أدّت هذه الأزمة إلى تغييب مهرجان "كان" الذي يقام عادة في الربيع، وهو المنافس التاريخي لمهرجان البندقية.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيتيح مهرجان البندقية لعالم السينما متابعة مرور النجوم مجدداً على السجادة الحمراء، وستشهد صالات جزيرة ليدو عودة العروض العالمية الأولى.

وقال مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا: "لهذه العودة ثمنها، إذ سيتم اتخاذ إجراءات أمنية غير عادية، ستطبق بصرامة لضمان راحة البال لجميع المشاركين من دون أي مخاطرة".

وأضاف: "ستغيب بعض الأفلام الرائعة، بينما لن يتمكن بعض أعضاء فرق عمل الأفلام المشاركة من الحضور، بل سيتاح لهم الإدلاء بمداخلات تبث عبر تقنية الفيديو".

وقد أثر ذلك على "علاقة الحب" بين هوليوود والبندقية، إذ كانت أهم الإنتاجات الأمريكية تُعرض في المهرجان الإيطالي، مما يضاعف حظوظها لنيل الجوائز الأمريكية، كذلك سيكون حضور النجوم العالميين محدوداً جداً في الليدو.

وفي المباني المخصصة للعروض وللمؤتمرات الصحافية والواقعة بمعظمها على الشاطىء، ستنتشر الماسحات الضوئية لقياس درجة حرارة الحضور، وسيفرض وضع الكمامات داخل الصالات وخارجها، إذ تحرص إدارة المهرجان على تجنب سيناريو تحوّله بؤرة لتفشي الفيروس.

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بالإضافة إلى خفض عدد المقاعد في الصالات إلى النصف لضمان التباعد الاجتماعي، ويلتزم كل وافد إلى المهرجان من خارج منطقة "شنغن" إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا.





كوروساوا وجارسيا

غير أن هذا التشدد في الإجراءات المتخذة على خلفية المنحى التصاعدي لتفشّي العدوى في إيطاليا، لا يحجب الأفلام الـ18 المشاركة في السباق للفوز بجائزة "الأسد الذهبي"، منها 8 أفلام من إخراج نساء.

ولاحظ باربيرا أن "المكوّن النسائي كان يقتصر إلى الآن على نسبة مخجلة"، آملاً بالتأكيد في وضع حد للجدل الذي شهدته الدورات السابقة للمهرجان، ولا يزال هذا الموضوع ساخناً في عالم السينما، بعد 3 سنوات على موجة "مي تو".

وتترأس لجنة التحكيم امرأة ملتزمة هذه القضايا، هي الأسترالية كايت بلانشيت، وإلى جانبها الممثل الأمريكي مات ديلون والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والممثلة الفرنسية لوديفين سانييه.

وستتولى هذه اللجنة اختيار الفيلم الذي يستحق جائزة "الأسد الذهبي" المرموقة بين إنتاجات من دول عدة كإيطاليا والهند وبولندا، خلفاً لفيلم "جوكر" لتود فيليبس، الذي توج العام الماضي قبل أن يفوز بعد 5 أشهر بجائزتي "أوسكار".

ويضم البرنامج فيلم "وايف أوف إي سباي" للياباني كيوشي كوروساوا، و"آمان" للمخرجة نيكول جارسيا، وهو الفيلم الوحيد من فرنسا.

ومن خارج المسابقة، يبرز فيلم "وانت نايت إن ميامي" الذي تولت إخراجه الممثلة الأمريكية الأفريقية ريجينا كينج، ويتناول بدايات الملاكم كاسيوس كلاي (الذي سيصبح محمد علي).

كذلك سيكون لفيلم "جريتا" وقع خاص في البندقية المهددة بارتفاع منسوب المياه، إذ يتناول هذا الشريط الوثائقي السويدي من إخراج ناثان جروسمان سيرة الناشطة البيئية الملتزمة قضايا المناخ جريتا ثونبرج.