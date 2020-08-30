أحمد أبو هشيمة يصدر بيانًا بشأن سعر سيارة ياسمين صبري الجديدة

علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على ما تم تداوله بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من صور ومستندات رجحوا أنها تعود لسيارة ملك زوجته الفنانة ياسمين صبري فضلًا عن مستند أوضح أن السيارة من ماركة رولز رويس موديل 2020.

وقال أبو هشيمة، إنه بالفعل قام بشراء سيارة “رولز رويس”، وسدد ما عليها من ضرائب ورسوم، قائلا: “هذا حق الدولة”، نافيًا وجود أى مغالاة أو تهاون فى الرسوم أو تقديرها، حيث انتقد ما تم تناوله من أرقام وأخبار مغلوطة فى هذا الشأن على منصات السوشيال ميديا.

كما نفى رجل الأعمال أيضًا، صحة صور السيارة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الصور غير صحيحة على الإطلاق.

وتدوال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة بإخطار ترخيص سيارة ماركة “رولز رويس”، موديل 2020، بإسم الفنانة ياسمين صبري، مشيرين إلى أن هذه السيارة جاءت هدية من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لزوجته ياسمين صبري.

وظهر بالمستند، أنه صادر من الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، وبه العديد من البيانات الخاصة بالفنانة ياسمين صبري، ونوع السيارة وموديلها، حيث بغلت قيمة السيارة 6 مليون و133 ألف و545 جنيه، كما بلغت إجمالي تحصيل الرسوم الجمروكية عليها 3 مليون و717 ألف و137 جنيه، وفقًا للمستند المتداول.

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يذكر أن ياسمين صبري، شاركت في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة ثانية”، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، ونال إعجاب كثير من الجمهور.

وضم العمل كوكبة من النجوم بجانب النجمة ياسمين، إدوارد، هبة مجدي، أيتن عامر، أحمد مجدي،أحمد الشامي، محمد دياب، سارة الشامي، أشرف زكي وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل

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