المطربة باسكال مشعلاني تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد

القاهرة - لايف ستايل
انتهت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة، وفي النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذي يضم 8 أغنيات.
ومن مفاجآت الألبوم التي تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغاني في الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعي، وألحان ملحم أبوشديد.
وتعد الأغنية هي الثانية التي تتعاون فيها باسكال مع الشاعر محمد رفاعي، بعد نجاح أغنية "اتعذبت كفاية"، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري
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