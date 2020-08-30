شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفخامة..مشاهير يحرصون على التقاط الصور بجانب الطائرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتلاك نجوم هوليوود للطائرات الخاصة أمر طبيعي و منتشر بين أغلبهم ، حيث تعد هذه الخطوة من أهم مؤشرات فخامة هذا النجم و أنه من أبرز أيقونات عالم هوليوود ، لكن هناك عدد كبير من نجوم العالم يركزون علي التقاط الصور التذكارية بجانب الطائرة الخاصة و بداخلها و ذلك بهدف استعراض مدي فخامتها .



كيفن هارت كيفن هارت

يأتي في المقدمة النجم العالمي كيفن هارت الذي خطف الأنظار والأضواء عدة مرات بسبب ظهوره المتكرر بجانب طائرات فخمة مذهلة ، كذلك النجمة العالمية بيلا ثورن تعد من أكثر النجوم التقاطا للصور من داخل الطائرة .



بيلا ثورن بيلا ثورن

اما النجمة العالمية سيلين ديون فاستخدمت سلالم طائرتها الخاصة من أجل الخضوع لجلسة تصوير ابهرت العالم ، حيث تعد ديون واحدة من اهم و اشهر إيقونات الموضة الآن بسبب اختياراتها .

ويدخل قائمة النجوم العاشقين لألتقاط الصور بجانب او بداخل الطائرات الخاصة كل من جون ماير و نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج وبيونسيه وزوجها المغني جاي زد و ليونيل ريتشي و بيلا حديد و كيم كارديشيان وستيفن تايلور وهيدى كلوم وسكوت ديسيك وصوفيا ريتشي وجاريد ليتو و آشر وغيرهم .



اشر



ليونيل و صوفيا ريتشي

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نيكي ميناج



هيدي كلوم



بيلا حديد



بيونسيه و زوجها المغني جاي زد



جارد ليتو



جون ماير



ستيفن تايلور



سكوت ديسيك



سيلين ديون



كيم كاردشيان