شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة الراحلة رجاء الجداوي تبرز مشاركتها في آخر أعمالها توأم روحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عائلة النجم الراحلة رجاء الجداوي، على إبراز مشاركتها الأخيرة في فيلم "توأم روحي"، حيث نشرت بعض الصور من ظهورها في الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، اثناء حضور عائلتها لأحدي العروض الخاصة للفيلم مع طاقم العمل في الإسكندرية، وظهرت عائلة النجمة الراحلة وهي تتوسط طاقم عمل الفيلم في إحدى الحفلات الخاصة للفيلم في محافظة الإسكندرية، لتوجه الشكر لكل طاقم الفيلم وتهنئهم على نجاح الفيلم.

وحضر من أبطال العمل النجم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومخرج العمل عثمان أبو لبن، وحضرت أيضًا أمنية مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفي لفتة جميلة قام المنتج أحمد السبكي بتقديمها للجمهور وإهداء العمل لروح والدتها.

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فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الفيلم يدور فى إطار رومانسى، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من كتابة أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.