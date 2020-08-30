شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مايلى سايروس بكواليس كليب Making of Midnight Sky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية مايلي سايروس أن تستثمر نجاح كليبها الأخير " Making of Midnight Sky " والذي حقق نجاح ملحوظ فور إطلاقه ، حيث قامت سايروس البالغة من العمر ( 27 عام ) بإطلاق مقطع فيديو وصلت مدته 5:52 دقيقة ، يحمل كواليس تصوير "Making of Midnight Sky " وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " .

ظهرت مايلي بالفيديو خلال خضوها للاستعدادات ما قبل التصوير من وضع الماكياج و مناقشة فريق العمل ، و استعدادها لتصوير بعض اللقطات ، كما ظهر بالفيديو مرحلة وضع بعض الديكورات الخاصة بالكليب .

يذكر أن مايلي سايروسس وقعت مؤخرا ضحية لإحدى الشائعات التي أكدت أن النجمة الشهيرة تستخدم أنفصالها الأخير كنوع من الدعاية لها ولأعمالها الفنية ، وهو ما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم ، و كانت الشائعة قد بدأت بنشر مجلة " Woman’s Day " تقريرا يؤكد أن مايلى سايروس اشتهرت بنقلها كل ما يشعر به قلبها فى أغانيها ، لكن "ولع" تخلى مايلى البالغة من العمر 27 عاما عن شركائها قبل إصدار أغنية وعمل جديد، جعل كودى سيمبسون يشعر بحالة من الغضب الشديد، بينما أشارت المجلة لكلمات أغنية سايروس الأخيرة "Midnight Sky" ، والتى أطلقتها النجمة الشهيرة بعد فترة قصيرة من انفصالها عن كودى سيمبسون ، ويبدو أن الأغنية تشير مباشرة إلى الفنان الأسترالى الذى جمعته بمايلى قصة حب استمرت لعدة شهر.

وأشار التقرير إلى أن سيمبسون "غاضب جدا" ويشعر وكأنه "حيلة دعائية" لألبومها المقبل، حيث تعلم مايلى جيدا كيف تستفيد منها، وأضافت صديقة سايروس التى لم تذكر اسمها أنه منذ فترة طويلة نجمة ديزنى السابقة يزعم دائما أنها تعامل من حولها على أنهم "مادة" لفنها، وأن هذه الفكرة بالتأكيد تخيف كل المحيطين بها.

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وقد أشار موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أن سايروس تحدثت من قبل عن كلمات أغنيتها الأخيرة "Midnight Sky" وذكرت أن الأغنية كانت تدور حول طلاقها من نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث والعلاقات التى تنتهى بشكل عام.



















