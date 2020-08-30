شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يتمنى المشاركة فى عمل مسرحى ولكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان باسم سمرة أنه يتمنى المشاركة في عمل مسرحى خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من عشاقه وبدايته كانت من خلاله، مضيفا: أتمنى الوقوف على خشبته بعمل مختلف ومكتوب بشكل احترافى، من ناحية أخرى يجسد الفنان باسم سمرة ضمن أحداث فيلم "ساعة شيطان" الذى يشارك في بطولته شخصية ممثل يتعرض لعدد من المواقف تكشفها الأحداث، كما أكد فى تصريحات سابقة .

فيلم "ساعة شيطان" من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وكان العمل قد توقف منذ فترة بسبب انشغال مخرجه إبرام نشأت بالانتهاء من تصوير فيلمه الآخر "زنزانة 7" المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، إضافة إلى استكماله عمليات المونتاج للمشاهد الأخيرة وتجهيزه للعرض.

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وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد قبل التوقف، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا، على أن يتم تحديد موعد طرح الفيلم فو الانتهاء من تصويره، وسيكون ذلك بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها.

وكان آخر أفلام الفنان باسم سمرة "صندوق الدنيا" وينتمى إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.