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شكرا لقرائتكم خبر عن HULK يودع صديقة شادويك بوسمان على طريقته الخاصة... صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مارك رافالو، صاحب شخصية HULK في سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، على توديع صديقة الممثل العالمي شادويك بوسمان صاحبة شخصية Black Panther، الشهيرة، على طريقته الخاصة، بنشر صورة لأطفال وبجوارهم أبطالهم الخارقون وهم يؤدون حركة بوسمان المفضلة والتي اشتهر فيها في أفلامه.
وسرعان ما لقيت الصور التي نشرها رافالو، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام اعجاب الكثيرين من قبل متابعيه، وكتب قائلاً " هذه هي القوة والتأثير التي تركها شادويك على الجيل القادم"، في إشارة الى مدى تعلق الأطفال بشخصيته الشهيرة في فيلم Black Panther.
وتوفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "Black Panther"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته، ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وعائلته بجانبه.
ولم يتحدث بوسمان يوماً بشكل علني عن مرضه، وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".
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