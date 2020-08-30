شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يستمع مع حبيبته الجديدة فى قصر زواجه من أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع جريدة الديلي ميل ان النجم العالمي براد بيت شوهد وهو برفقة حبيبته الجديد المشهورة نيكول بوتورالسكي ، 27 عامًا ، في القصر الفرنسي حيث عقد قرانه مع أنجلينا جولي هناك، وحسب التقرير يقال أن براد بيت ، 56 عامًا ، وصديقته المشهورة نيكول بوتورالسكي ، 27 عامًا ، يقضيان وقتًا في شاتو ميرافال في فرنسا ، حيث تزوج من أنجلينا جولي ، 45 عامًا ، في عام 2014.
ووفقًا لأحد السكان المحليين ، يزور براد مرافال لأنه "يشارك في حملة من أجل الترويج لل نبيذ الخاص به "، حيث يشتهر القصر، الذي اشتراه هو وأنجلينا في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار ، بصناعة النبيذ الوردي الفاخر، كما أشار التقرير إلى أن نيكول ستقيم مع براد أثناء تواجده في مزرعة العنب خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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