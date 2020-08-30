شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفا بـ 100 وش يكتبان مسلسل ريهام حجاج ويتعاقدان رسميا مع طارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققته النجمة الشابة ريهام حجاج بموسم رمضان الماضى، استقر منتج مسلسلها الجديد طارق العريان على المؤلفين أحمد وائل وعمرو الدالى، ليتوليا كتابة مسلسلها المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث سبق وحقق المؤلفان نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، للنجمين نيللى كريم وآسر ياسين.

وقال أحمد وائل لـ"الخليج 365"، إنه وعمرو الدالى تعاقدا سوياً على كتابة المسلسل بشكل رسمي، مع شركة "رو" للمخرج طارق العريان، مشيراً إلى أنهما قدما فكرة فقط للمشروع الدرامى الذى ستقدمه ريهام حجاج خلال شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أنه المسلسل في مرحلة الكتابة حالياً، ومن المتوقع أن تظهر الحلقات الأولى خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير، لاسيما أن رغبة الشركة المنتجة في بدء التصوير مبكراً.

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احمد وائل

وقدمت ريهام حجاج مسلسل «لما كنا صغيرين» في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وشاركها في بطولته خالد النبوي، ومحمود ‏حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهاني عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي، ‏ومنة فضالي، ‏وأشرف زكي، وعبدالرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد، وتأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة، ‏ومن إخراج محمد ‏علي. وإنتاج شركة «أرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي.

أما أحمد وائل وعمرو الدالي فقدما مسلسل «بـ 100 وش» في رمضان الماضي، بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، إسلام ابراهيم، شريف دسوقي، مصطفى درويش، علا رشدي، دنيا ماهر، محمد عبدالعظيم، سلوى محمد علي، حنان يوسف، لؤي عمران، سارة التونسي، صدقي صخر، وإخراج كاملة أبو ذكري.