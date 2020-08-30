شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع دينا حايك بوالدها بعد إعلانها خبر وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تعيشها المطربة دينا حايك مؤخراً عقب إعلانها وفاة والدها، من خلال حسابها على موقع تويتر، قبل أن تقوم بمشاركة متابعيها بصورة نادرة لها بصحبته علقت عليها بكتابة : " يا عمري يا بابا انشالله تكون نفسك بالسما الله يرحمك يا كل الدنيا انت".



دينا حايك

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن وفاة والدها جان عيد بو جرجس، من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".ونشرت دينا حايك نعي العائلة الذي كشف عن إقامة صلاة الجنازة غداً الاثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان.وانهالت التعزية من جمهور دينا حايك الذين دعوا لوالدها بالرحمة والمغفرة.

وكانت طرحت الفنانة دينا حايك أغنية جديدة لها فى وقت سابق من عام 2020 بعنوان «ما تعيشا كتير» والتي صورتها في مدينة كييف بأوكرانيا على مدار يومين، والأغنية من إخراج زياد خوري وإشراف ايلي خوري،

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العمل من كلمات منير أبو عساف وألحان كوهين تيبي وتوزيع ايتكن كورت وميشال فاضل ومكس وماسترينغ روجيه أبي عقل واستوديو ميشال فاضل.