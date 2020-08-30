شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يكشف للإذاعة عن سعادته بإحياء أولى حفلات تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت إحدى قنوات الراديو التونسية مغنى المهرجانات حمو بيكا تزامنا مع إحيائه عددا من الحفلات هناك، وقال بيكا فى تصريحاته للراديو: "بشكر كل اللى ساعد إنى أعمل الحفلة فى تونس، وأنا مستنى نفرح شعب تونس"، وأقام مغنى المهرجانات حمو بيكا أول حفلاته فى تونس صباح اليوم فى فندق الحمرا بمنطقة قمرت فى تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت القاهرة وبلغ سعر التذكرة 250 دينارا تونسيا ما يعادل 1455 جنيها مصريا، وذلك رغم الاتصالات التى كشف عنها نقيب الموسيقيين هانى شاكر مع نظيره ماهر الهمامى نقيب الموسيقيين التونسيين لإلغاء حفلات بيكا وشاكوش وعمر كمال فى تونس – بحسب هانى شاكر – ومن المقرر أن يقيم بيكا حفلين آخرين يومى 4 و 6 سبتمبر المقبل.

وحصل ”الخليج 365” على صورة من عقد حمو بيكا مقابل إحياء حفلاته فى تونس، ويتقاضى ‏بموجبه حمو بيكا 27 ألف دينار تونسى أى ما يعادل 157 ألف جنيه مصرى، تقاضى منها بيكا قبل إحياء حفله 5 آلاف دينار أى ما ‏يعادل 29 ألف جنيه مصرى.

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Advertisements وعلم ”الخليج 365” أن السفارة التونسية رفضت منح مغنى المهرجانات حمو بيكا تصريحا إلا أن متعهدة حفلات تونسية تدعى فاطمة ‏الشواشى نجحت فى الحصول على تأشيرة لدخول بيكا وفرقته الأراضى التونسية.‏

وأخضعت السلطات التونسية حمو بيكا وفرقته فى الحجر الصحى لمدة 10 أيام قبل أن تسمح لهم بتقديم حفلاتهم وهو الإجراء الذى ‏تفرضه السلطات هناك على القادمين من الخارج.‏