شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يزيل الستار عن البوستر الرسمى لفيلمه الجديد Double ×2 Action والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي جون كلود فان دام، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بصورة للبوستر الرسمي لفيلمه الجديد الذي يأتي بعنوان Double ×2 Action، والمقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائي، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وظهر من خلالها وهو يؤدي حركته الشهيرة في الركل.

وكان قد أجري «الخليج 365» حوارًا حصريًا مع النجم جون كلود، فان دام، عبر الفيديو، وتحدث فان دام حول عشقه لثقافة الشرق الأوسط وعلاقته بمصر والبلدان العربية، إضافة لشغفه فى المشاركة بأعمال مصرية أو عربية، كما تحدث عن الراحلة رجاء الجداوى واللقاء الذى جمعهما سويا وكيفية حفاظه على لياقته فى فترة الحظر بسبب فيروس كورونا، وغيرها من الأمور.