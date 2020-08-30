شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لسيارة الفنانة منال سلامة بعد حادث انقلابها على طريق العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة منال سلامة، على مشاركة متابعيه وجمهورها بصورة جديدة لسيارتها التي كانت تقودها أثناء تعرضها لحادثة الانقلاب مع ابنتها على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، بعد انفجار إطار السيارة، ونشرت منال سلامة، صورة للسيارة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها السيارة وهي في حالة تهالك تام، وكتبت "الحمد لله ربنا نجاني انا وبنتي من حدثة موت"

وقالت الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أنا حاليًا كويسة الحمد لله رب العالمين الذى نجانا من الحادث ده، كنت أنا وابنتى وصاحبتها في السيارة وكان يقودها السائق ولكن الإطار انفجر ما أدى إلى انقلابها على طريق العلمين".

Advertisements

وتابعت: كانت الحادثة قريبة جدا من المستشفى وحضرت الإسعاف في دقائق قليلة وتلقينا العلاج اللازم ووضعونا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وكانوا مهتمين بينا جدا، ولكن حاليا احنا بقينا كويسين والموضوع كله كدمات والحمد لله احنا حاليا في المنزل، وربنا سترها".

وكانت الفنانة منال سلامة وابنتها لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها. وقال المخرج عادل أديب، زوج الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن زوجته وابنتهما تعرضا لحادث على طريق العلمين، مضيفا: "ولكن العناية الإلهية أنقذتها وأصيبت ببعض الكدمات وتم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم".