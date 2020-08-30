شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى والعسيلى يقتربان من 4 ملايين مشاهدة باغنية "اختراع" بأقل من 40 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة للغاية على يوتيوب، إذ أصبحت تريند رقم 1 لأكثر الفيديوهات مشاهدة على الموقع في مصر بأكثر من 3.400 مليون مشاهدة فى غضون 40 ساعة ، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

كان تامر حسنى قال عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

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أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.