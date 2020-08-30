شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تواصل جولتها الأوروبية ومتابعوها يعلقون على صورها فوق الأسطح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أثارت صورها الأخيرة علي أسطح المنازل في باريس الجدل، استمرت كايلي جينر في مغامرتها الأوروبية عندما شوهدت مع اصدقائها من بينهم زاك بيا وفاي في زيارة لمتحف اللوفر الشهير عالميًا، وارتدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 23 عامًا جاكت أسود أنيق لهذه النزهة الأخيرة في مدينة النور، مع سترة جلدية سوداء قصيرة وبنطلون جينز رمادي واسع، وحاولت كايلي الحفاظ علي سلامتها حيث ارتدت قناع وجه اسود حتى لا تصاب بفيروس كورونا خلال التجمعات.









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وحسب ديلي ميل سافرت كايلي إلى فرنسا لعقد اجتماعات مع Coty ، الشركة الأم لـ Kylie Cosmetics ، لكن معجبيها فوجئوا بأنها لم تكن في كاليفورنيا حيث أصدر الحاكم جافين نيوسوم إرشادات صارمة وسط جائحة فيروس كورونا المستمر، حيث يحث الموقع الرسمي لحكومة ولاية كاليفورنيا حاليًا الأشخاص على السفر فقط "للأمور العاجلة"، فهناك أكثر من 12 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في ولاية كاليفورنيا وحدها.



كايلي جينر علي اسطح منازل باريس



كايلي جينر في باريس

وعلق أحد متابعي كايلي جينر: "لست مضطرًا للتعامل مع كورونا إذا كنت غنيًا"، وأضاف: "هل انتهى الوباء بالنسبة للأثرياء؟ أنا فقط أراهم يأخذون إجازات فاخرة إلى أماكن استوائية أو أوروبا مثلما هو الحال مع كايلي جينر في باريس أنا لا أفهم"