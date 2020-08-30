شكرا لقرائتكم خبر عن ناتلي إيمانويل نجمة GOT فى أحدث ظهور بحفل اليونيسيف الخيرى بالكمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ناتلي إيمانويل، صاحبة شخصية "ميساندي" الشهيرة في مسلسل Game Of Thrones، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورها من مشاركتها في حفل جمع تبرعات لصالح مؤسسة اليونيسيف – UNICEF العالمية.

ونشرت إيمانويل مجموعة صور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام من مشاركتها أمس في حفل الـ UNICEF الذي أقيم في إيطاليا، وهي ترتدي فستان باللون الذهبي وكمامة طبية للالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، وسرعان ما لقيت ترحاب كبير من متابعيها على إطلالتها المتميزة بالفستان.

يذكر أن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1999، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعرالـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.

Advertisements