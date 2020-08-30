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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يهنئ زوجته فى عيد ميلادها بصورة ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة زوجته بعيد ميلادها على طريقته الخاصة، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، موجهاً إليها رسالته الرومانسية قائلاً "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي، ربنا يحفظك ويحفظ اولادنا ويحفظ كل أسرة من كل شر".
وسرعان ما حصدت الصورة التي ظهر فيها رمضان وهو ممسكاً بيد زوجته، على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات المهنئة لها بعيد ميلادها.
وكان قد شارك رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة برفقة المطرب العالمي ميتر جيمس أثناء تواجده حاليا في الإمارات، معلقا: "انتظروا مفاجأة كبيرة.. ثقة فى الله نجاح"، إلا أنه لم يعلن المزيد من التفاصل.
ومؤخرا حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بمقاطع فيديو خلال رحلته إلى دولة الإمارات، حيث ظهر برفقة أسرته، وهو يتجول في عدد من الأماكن داخل مدينة دبي.
كما استغل الفنان محمد رمضان رحلته الخاصة لمدينة دبي الإماراتية، بصحبة أطفاله وعائلته، في ممارسة بعض التمارين الرياضية داخل الطائرة الخاصة التي يستقلها، حيث ظهر في مقطع فيديو جديد شارك به متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو يؤدي بعض التدريبات داخل حجرته الخاصة في الطائرة التي يستقلها متجهة إلى مدينة دبي.
وظهر رمضان وهو يقوم بتأدية التدريبات على ألحان أغنيته الشهيرة نمبر وان، وسرعان ما حصد عددا كبيرا من المشاهدات على الفيديو الذي نشره عبر حسابه منذ دقايق.
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