سوسن بدر تريند على تويتر بعد صورها الأخيرة.. ورواد الموقع: مصممة تخطف قلوبنا

وظهرت سوسن بدر مؤخراً بصور اعتادها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام في إطلالة مشابهة لسيدة مصرية قبل آلاف السنين على اسوار المتاحف، حيث ظهرت بزي فرعوني ممسكة بناي مما اثار اعجاب متابعيها ممن أشادوا بروعة الصورة في التعليقات وأبرزها من الفنانة مني زكي، أروي جودة وغيرهم من النجوم والنجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.

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على جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، سوسن بدر إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقف بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.





أول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.