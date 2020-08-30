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شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تريند على تويتر بعد صورها الأخيرة.. ورواد الموقع: مصممة تخطف قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم الفنانة سوسن بدر تريندات تويتر مؤخراً، وذلك فور ظهورها في صور جديدة لها تميزت فيها بروح المرأة من مصر القديمة، حيث لاقت الصور رواجاً كبيراً من رواد تويتر ممن أثنوا على الصور التي اعتادت الفنانة القديرة على التميز بها من وقت لآخر، حيث لا تعد تلك المرة الأولى التي تظهر فيها سوسن بدر بصور من تلك النوعية وإنما سبق وظهرت بصور أخرى جعلت كثيرين يلقبونها بـ نفرتيتي العصر.
سوسن بدر تريند على تويتر
وبالتالي ما ان تم نشر الصور الجديدة لها، حتي لاقت تفاعل كبير مثلما ظهر في تعليقات البعض ممن قالوا : " سوسن بدر مصممة تخطف قلبنا"، .. في حين قال آخر : " .ملامح ملكية من عصر الأسرات بشكل مش طبيعي .
وظهرت سوسن بدر مؤخراً بصور اعتادها متابعوها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام في إطلالة مشابهة لسيدة مصرية قبل آلاف السنين على اسوار المتاحف، حيث ظهرت بزي فرعوني ممسكة بناي مما اثار اعجاب متابعيها ممن أشادوا بروعة الصورة في التعليقات وأبرزها من الفنانة مني زكي، أروي جودة وغيرهم من النجوم والنجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.
على جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، سوسن بدر إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقف بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.
أول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.
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