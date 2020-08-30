شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يوجه رسالة شكر لـ أشرف زكى لحضوره مسرحية " صباحية مباركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص النجم أشرف عبد الباقى على توجيه رسالة شكر لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى لحضوره مسرحية "صباحية مباركة"، كما نشر أشرف صورة من كواليس العرض عبر حسابه على انستجرام، وكتب عليها قائلا:" نورنا أمس الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين فى مسرحية صباحية مباركة نورتنا يا أشرف".

وجه النجم أشرف عبد الباقى، رسالة شكر لجمهوره الذى حرص على عرض المسرحية الجديدة "صباحية مباركة"، ونشر صورا من العرض عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في اول عروض مسرحية "صباحية مباركة" ومبسوطين من ردود أفعالكم".

وافتتح النجمان على ربيع وأوس أوس، أول عروض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس"، فى الأول من شهر أغسطس على مسرح أحد الفنادق الكبرى فى جاردن سيتى، بحضور جماهيرى كبير حرص على حضور افتتاح العروض والاستمتاع بالكوميديا والاستعراضات الغنائية.

المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى بها المسرح بعدإعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

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المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريبغنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.