فركش.. أبطال فيلم "موسى" يحتفلون بانتهاء التصوير بصورة الكيكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال فيلم " موسى " بانتهاء التصويرنهائياً، وظهر فى الصور كل من المخرج بيتر ميمى مع الفنان كريم محمود عبد العزيز و الفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة سارة الشامى وهم يحتفلون بانتهاء التصوير، وأحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، والمخرج خيرى سالم، ومدير التصوير حسين عسر .
فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم العربى، وهى سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصرالعالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.
يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمودحافظ، وعبد الرحمن القليوبي،وتأليف وإخراج بيتر ميمي.
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