شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يصور المشاهد الأخيرة من فيلمه "الخطة العامية" بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور نجم مسرح مصر على ربيع المشاهد الأخيرة من فيلم "الخطة العامية" بالتجمع الخامس، والتى تجمع بينه وبين توتا - محمد عبد الرحمن، وباقى فريق العمل، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج ايتعداداً لعرضه فى السينمات، وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية" فى قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقعالعديد فى المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمدعبد الرحمن.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع الفنان مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليففاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.

كما يعرض حالياً لمحمد عبد الرحمن توتة مسلسل "جمجوم وبم بم"، على إحدى المنصات الرقمية، ونال إشادات كبيرة بعد عرضالحلقات الأولى منه، مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليفمصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرناجميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت.