شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف عن الأهلى والزمالك: بلدى فيها اتنين من أكبر أندية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان يوسف الشريف، أن كلا من النادى الأهلى والزمالك، كيان عظيم، مطالبا بنبذ التعصب، قائلا :"أفتخر بأن بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم، أتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع أهلاوي".

وقال يوسف الشريف فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الأهلي كيان عظيم والزمالك كيان عظيم، افتخر بأن بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم، أتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع أهلاوي وكل مصري، هفضل أهلاوي وهفضل أحب واحترم كل زملكاوي..بلد واحد قلب واحد، لا للتعصب".



يوسف الشريف

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ويعرف الفنان يوسف الشريف بعيداً عن الفن بمدى عشقه لكرة القدم، وأجوائها حيث سبق وشارك متابعيه بصور له خلال متابعة مباريات دورى أبطال أوروبا فى أوقات سابقة.

من ناحية أخرى احتفل الفنان يوسف الشريف وزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء بعيد ميلاد ابنتهما جنا، حيث شارك صورة لتورتة عيد الميلاد عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب الشريف: "النهاردة عيد ميلاد جنى كل سنة وأنت طيبة وربنا يحفظك انتى وأخواتك ومامتك".

وحقق الفنان يوسف الشريف نجاحا كبيرا من مسلسل "النهاية" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، هو من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.