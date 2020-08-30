شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تدخل جنيفر أنيستون لتهدئة الخلافات بين أنجلينا جولى وبراد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات كثيرة تطال النجوم أنجلينا جولي، وبراد بيت، وجنيفر انيستون طوال الفترة الماضية، آخرها نشر تقرير حول تأثير انيستون في تهدئة التوترات الحاصلة بين جولي من جهة وبراد من جهة أخرى، حيث أكد عدد من التقارير أن انيستون كان لها مفعول السحر طوال الفترة الأخيرة في إزالة الخلافات القديمة بين انجلينا وبراد بيت منذ انفصالهما وهو ما تم نفيه مؤخراً من قبل موقع micky الذى أكد خلال تقريره استناداً لموقع جوسيب المتخصص في نفي الشائعات أنه لا صحة لما تم ذكره طوال الفترة الماضية.



براد بيت وجنيفر انيستون وأنجلينا جولى

كما أكد التقرير أن جينيفر انيستون لم تتدخل في الأمر من قريب أو بعيد مع التأكيد على أنها تحظى بصداقة وطيدة مع براد بيت إلا أنها لم تكن لتتدخل في حل أزمات بينه وبين امرأة تسببت في هدم علاقتها به في وقت سابق حينما خطفته منها وفقاً للتقرير.

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أكد موقع جريدة الديلي ميل ان النجم العالمي براد بيت شوهد وهو برفقة حبيبته الجديد المشهورة نيكول بوتورالسكي ، 27 عامًا ، في القصر الفرنسي حيث عقد قرانه مع أنجلينا جولي هناك، وحسب التقرير يقال أن براد بيت ، 56 عامًا ، وصديقته المشهورة نيكول بوتورالسكي ، 27 عامًا ، يقضيان وقتًا في شاتو ميرافال في فرنسا ، حيث تزوج من أنجلينا جولي ، 45 عامًا ، في عام 2014.



براد بيت وحبيبته الجديدة

ووفقًا لأحد السكان المحليين ، يزور براد مرافال لأنه "يشارك في حملة من أجل الترويج لل نبيذ الخاص به "، حيث يشتهر القصر، الذي اشتراه هو وأنجلينا في عام 2011 مقابل 60 مليون دولار ، بصناعة النبيذ الوردي الفاخر، كما أشار التقرير إلى أن نيكول ستقيم مع براد أثناء تواجده في مزرعة العنب خلال عطلة نهاية الأسبوع.