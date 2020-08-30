شكرا لقرائتكم خبر عن تعدد مواهبه يزيد نجوميته.. تامر حسنى يقدم نفسه كمخرج للمرة الأولى فى اختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولى، يقدم النجم تامر حسنى تجربة الإخراج في كليب أغنتيه الجديدة "اختراع"، الذى يشارك معه من خلالها الفنان محمود العسيلى، حيث فاجأ تامر محبيه ومعجبيه باخراجه للكليب، الذى صور في مدينة العملين الجديدة، والذى أظهر المدينة بشكل مبهر أمام العالم، خاصة أن مصر تحتوى على أماكن طبيعية وخلابه لا يضاهيها مكان في العالم .

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تامر حسنى نجم متعدد المواهب، فهو يتميز بـ التمثيل والكتابة والغناء، ومؤخراً الإخراج، الذى تعد تجربة جديدة للجميع من خلال "اختراع"، وفضلا عن ذلك تامر حسنى واحداً من الذين اكتشفوا نجوماً في الغناء والتمثيل والإخراج ، وكان آخرهم سارة وفيق التي تعاونت معه في فيلم "مش أنا"، الذى انتهى منه تصويره مؤخراً، الاغنية ابرزت نجومية تامر فى مجال جديد، ربما يفتح له آفاقا جديدة فى عالم الفن، وربما نراه يقدم عملا سينمائياً أو تليفزيونياً من إخراجه.



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وتصدرت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني ومحمود العسيلي موقع يوتيوب، حيث أصبحت تريند رقم 1 لأكثر الفيديوهات مشاهدة علي الموقع في مصر بأكثر من 2.6 مليون مشاهدة في يومين، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.



