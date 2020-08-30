شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة فارهة جديدة باسم ياسمين صبري.. شاهد صورتها وتعرف على سعرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 30 أغسطس 2020 08:07 مساءً - تبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة فارهة جديدة باسم النجمة المصرية ياسمين صبري، وتوقع العديد منهم أن تكون هدية للفنانة من زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشمية.

التصريح تضمن نوع السيارة رولز رويس «كابروليه»، باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويصل سعرها إلى 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا

تبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة فارهة جديدة باسم النجمة المصرية ياسمين صبري، وتوقع العديد منهم أن تكون هدية للفنانة من زوجها، رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشمية.

Advertisements

التصريح تضمن نوع السيارة رولز رويس «كابروليه»، باسم ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويصل سعرها إلى 6 مليون و113 ألف و545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 مليون و717 ألف و137 جنيه مصريًّا.

يُذكر أن ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

وعلى مستوى السينما كان فيلم «هنا وسرور» آخر ما قدمته، وقد شاركت في بطولته أمام محمد امام، مها أبوعوف، عماد رشاد، ريم عبدالقارد، مصطفي خاطر وغيرهم، والعمل من تأليف مصطفي صقر، وإخراج حسن المنباوي