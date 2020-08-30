لبنى عبدالعزيز تكشف أسرار حياتها الخاصة وتؤكد: عمري ما شربت سيجارة ولا كأس

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز، تفاصيل عن حياتها الخاصة للمرة الأولى وأسرار عن حياتها بالخارج.

لبنى عبدالعزيز، قالت في حوار صحفي: "هناك كثيراً من الانطباعات الخاطئة يراها البعض عن الفنان ولكنها غير صحيحة، ففي الواقع كثير يرونني رجعية رغم أنني متحررة ودرست بالخارج، لأننى بالفعل تقليدية في بعض الأمور".

لبنى عبدالعزيز

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وأضافت: "هناك كثيرون يندهشون كوني لا أدخن أو أشرب الكحوليات، و عمري ما دخنت سيجارة ولا شربت، وبصلي الحمد لله وبصوم، لذا كان البعض يندهش كوني فنانة، فهناك صورة ذهنية على أنني أفعل ذلك، خاصة أنني درست في الخارج وأعيش في أمريكا".

وتابعت: "بالعكس على الرغم من دراستي هناك فحولت ذلك إلى عشق لبلدي، ومن يعيشون في خارج البلاد من المصريين هم أحرص على مصريتهم بالفعل، لأنهم يفتقدونها في الغربة، لذا تعلمت اللغة العربية في أمريكا على الرغم أن كل دراستى كانت بالإنجليزية".

لبنى عبدالعزيز، أكدت أنها متمسكة بجذورها بشكل كبير، لدرجة أنها كانت تصوم لمدة 18 ساعة وتفطر على علبة فول، أو أكل بسيط، لذا ترى أن هناك فَكرا خاطئا أو صورة ذهنية مغلوطة يتم تكوينها عن الفنان على غير حقيقتها.