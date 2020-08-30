سوسن بدر تشعل مواقع التواصل مجددا بإطلالة فرعونية

خطفت الفنانة المصرية سوسن أنظار متابعيها بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" في إطلالة فرعونية.



واعتاد جمهور سوسن بدر تشبيهها دائما بالفراعنة، خاصة مع وجود صورة سابقة لها تشبه إلى حد كبير ملكة فرعونية.

وظهرت سوسن في زي فرعوني ممسكة بناي، مما أثار إعجاب متابعيها ممن أشادوا بالصورة.

وكانت أبرز التعليقات من الفنانة منى زكي، وأروى جودة وعدد من النجمات ممن أعربوا عن إعجابهم بالصورة.

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وتعاقدت سوسن بدر مؤخرا على المشاركة فى بطولة فيلمين بعد انتهائها من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسني.

أول الأفلام التي تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة"، ويشارك في بطولته دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وتعاقدت أيضا على بطولة فيلم "بلالين"، ويشارك في بطولته كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجدي، علا رشدي، أحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.



