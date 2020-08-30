تمثال بالحجم الطبيعي لمايكل جاكسون في بكين

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"الخليج 365" من بيروت: إحتشد المئات من محبي المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون في مجمع تجاري بالعاصمة الصينية بكين، لمشاهدة لحظة الكشف عن تمثاله التذكاري.

ونظمت جمعية محبي مايكل جاكسون حفلاً على هامش حدث إزاحة الستار عن تمثال ذهبي بالحجم الطبيعي لأيقونة البوب الراحل.

صنع التمثال بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويبلغ ارتفاعه 1.8 متر، ووزنه 100 كيلو جرام، وصنع بالكامل من أموال تبرع بها جمهور ملك البوب الراحل لهذا الغرض.

وعبر الشباب الحاضرين عن حبهم الشديد لمايكل جاكسون وموسيقاه، وقالوا بأن أعماله غيرت حياتهم وأنهم محظوظون للعيش فى عصره.

إلى جانب بكين، تم الكشف عن 4 تماثيل لجاكسون في 4 مدن أخرى في نفس الوقت، بالتزامن مع عيد ميلاده 62 الذي صادف يوم أمس السبت.