فيديو| أول تعليق من مصطفى خاطر بعد زواج شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقته إسراء، الذي أقيم أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "خاطر" على الفيديو: "ألف مبروك لأختي الصغيرة بنتي حبيبتي إسراء وأخويا وحبيبي أحمد بسيط، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير".

وحضر الحفل عدد من الفنانين، من بينهم محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، عمر متولي، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني.

وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم، واحتفل العروسان بخطوبتهما في شهر فبراير من العام الماضي.