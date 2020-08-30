محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو من حفل زفاف شقيقته إسراء، الذي أقيم أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق "خاطر" على الفيديو: "ألف مبروك لأختي الصغيرة بنتي حبيبتي إسراء وأخويا وحبيبي أحمد بسيط، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير".
وحضر الحفل عدد من الفنانين، من بينهم محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، عمر متولي، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني.
وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم، واحتفل العروسان بخطوبتهما في شهر فبراير من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أول تعليق من مصطفى خاطر بعد زواج شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.