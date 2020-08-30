كريم محمود عبدالعزيز يعلن انتهاء تصوير فيلم "موسى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى".
ونشر "كريم" صورا تجمعه بصناع العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله، فركش فيلم موسي، بإذن الله هيعجبكم".
وتدور أحداث الفيلم حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت؛ ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الإنتقام بعد موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة.
فيلم "موسى" بطولة إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبدالرحمن القليوبي، ومحمد لطفي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.
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