- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص المنتج صادق الصباح، على توجيه الشكر للفنانين المصريين المشاركين بمسلسل "أسود فاتح"، كما حرص أيضًا على توجيه الشكر للفنانة هيفاء وهبي.
وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر: "مع قرب انتهاء تصوير مسلسل أسود فاتح، أشكر كل فريق العمل المصري الذي تعب واجتهد معنا وعايش الفترات الصعبة التي مرّت على لبنان".
وأضاف: "كما أعتز بالنجمة اللبنانية المتميزة هيفاء وهبي على أدائها الرائع وجديتها في العمل، وقريباً نعلن تفاصيل إضافية حول توقيت عرض العمل".
مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر صادق الصباح يوجه الشكر لفريق عمل "أسود فاتح" وهذا ما قاله عن هيفاء وهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.