رشا مهدي تدعم شاب "الفريسكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها بكفاح الشاب إبراهيم، بعد انتشار مقطع فيديو مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يبيع "الفريسكا".

وكتبت "رشا"عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "حكاية الشاب الجميل المتفوق البار بأهله إبراهيم بياع الفريسكا من أجمل الحاجات اللي حصلت سنة ٢٠٢٠، ربنا يكرمك يا إبراهيم و يباركلك".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا.