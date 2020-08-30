محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هالة صدقي صورة لابنيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا مرتديين ملابس المدرسة من أعلى، مع ملابس البيت "البيجامة"، في أول يوم دراسي لهما.
وعلقت هالة صدقي "أول يوم مدرسة لبس المدرسة من فوق والبيجامة من تحت. الله يخرب بيت الكورونا".
شاركت الفنانة هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل والفنانة شيرين رضا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تنشر صورة لابنيها أول يوم دراسة: "الله يخرب بيت الكورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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