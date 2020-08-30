محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
في أول ظهور لهما بعد طرح كليب "اختراع"، شارك الفنان محمود العسيلي أمس السبت مع الفنان تامر حسني، بإحياء أحد الأفراح بالساحل الشمالي.
منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "الفنان تامر حسني قام أمس بإحياء حفلي زفاف، وقمنا بتنظيم واحد منهما، وشاركه الفنان محمود العسيلي الحفل الآخر، وأقيم الحفلين بالساحل الشمالي وسط عدد محدود من أصدقاء وأهل كل عروسين".
تامر حسني طرح الجمعة الماضية كليب أغنية "إختراع، الذي يجمعه مع الفنان محمود العسيلي، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، وتولى تامر إخراج الكليب الذي شهد أيضا عودته للتعاون مع شركة روتانا.
What about this back ???? Mostiic EventsPosted by Mostafa Abodeshish on Saturday, August 29, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح "اختراع".. تامر حسني و"العسيلي" يحييان حفل زفاف بالساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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