بعد طرح "اختراع".. تامر حسني و"العسيلي" يحييان حفل زفاف بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أول ظهور لهما بعد طرح كليب "اختراع"، شارك الفنان محمود العسيلي أمس السبت مع الفنان تامر حسني، بإحياء أحد الأفراح بالساحل الشمالي.

منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "الفنان تامر حسني قام أمس بإحياء حفلي زفاف، وقمنا بتنظيم واحد منهما، وشاركه الفنان محمود العسيلي الحفل الآخر، وأقيم الحفلين بالساحل الشمالي وسط عدد محدود من أصدقاء وأهل كل عروسين".

تامر حسني طرح الجمعة الماضية كليب أغنية "إختراع، الذي يجمعه مع الفنان محمود العسيلي، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، وتولى تامر إخراج الكليب الذي شهد أيضا عودته للتعاون مع شركة روتانا.