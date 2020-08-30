منال سلامة تنشر صورة سيارتها بعد نجاتها من حادث سير.. وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منال سلامة صورة لسيارتها، بعد تعرضها لحادث سير، وكانت بصحبتها ابنته، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت منال على الصورة: "الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت". تعرضت الفنانة منال سلامة، مساء الجمعة الماضية، لحادث سير بسيارتها، وكانت بصحبة ابنتها أميرة، وتم نقلهما إلى مستشفى العلمين، لتلقي الرعاية الصحية.

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