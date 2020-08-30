يوسف الشريف: "أفتخر بأن بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان يوسف الشريف، إنه يفتخر بأن بلده بها اثنين من أكبر الأندية في العالم.

وكتب الشريف، عبر حسابه بموقع تويتر: " الأهلي كيان عظيم والزمالك كيان عظيم، أفتخر بأن بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم".

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وأضاف: "أتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع أهلاوي وكل مصري، هفضل أهلاوي وهفضل أحب واحترم كل زملكاوي، بلد واحد قلب واحد، لا للتعصب".

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، مسلسل "النهاية" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمد لطفي.