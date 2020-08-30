- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
قال الفنان يوسف الشريف، إنه يفتخر بأن بلده بها اثنين من أكبر الأندية في العالم.
وكتب الشريف، عبر حسابه بموقع تويتر: " الأهلي كيان عظيم والزمالك كيان عظيم، أفتخر بأن بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم".
وأضاف: "أتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع أهلاوي وكل مصري، هفضل أهلاوي وهفضل أحب واحترم كل زملكاوي، بلد واحد قلب واحد، لا للتعصب".
يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، مسلسل "النهاية" الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمد لطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الشريف: "أفتخر بأن بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.