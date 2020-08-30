المسرحية تختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

أكد كلًا من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي مؤلفي مسرحية صباحية مباركة أن المسرحية تختلف عن ما قدموه في الموسم الخامس والسادس لمسرح مصر في انها لا تعتمد على الاسكتشات والارتجالات التي يقدمها أعضاء مسرح مصر ولكن ظهر الثنائي علي ربيع وأوس أوس في مسرحية طويلة تعتمد على الكوميديا والساسبنس وتدور احداثها حول جريمة قتل وفي نهاية كل فصل يحدث مفاجأة وهذا نوع مختلف ولكن بالطبع أضفى ربيع واوس اوس حس الدعابة الخاص بهم على المسرحية والذي يحبه الجمهور، وذلك خلال حضورهم كواليس عرض المسرحية أمس مع الجمهور وأبطال العمل

وأضافوا العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي دائمًا محفز على الابداع منذ بداية مشاركتنا في فريق العمل لمسرح مصر في الموسم الخامس والسادس ولن تكون مسرحية صباحية مباركة الأخيرة لنا مع أشرف عبد الباقي.

مسرحية صباحية مباركة بطولة علي ربيع، محمد أسامة، سليمان عيد، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وإخراج أشرف عبد الباقي وتأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي.

أحمد عبد الوهاب مؤلف وممثل، كانت بدايته في مسرح جامعة كلية التجارة ثم التحق بورش التمثيل في مسارح الدولة حتى

انضم إلى الدفعة الثالثة بمركز الأبداع الفني ورشة خالد جلال.

شارك خلالها كممثل في العديد من المسرحيات منها كوميديا مكبث وطقوس الإشارات والتحولات كما قام بتأليف أفلام قصيرة منها فيلم الباب الذي حصل على عدة جوائز منها المركز الأول وأفضل سيناريو في مهرجان مشروع أفلام 48 ساعة وفيلم المشهد الأخير الذي شارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر ومهرجان زاوية للأفلام القصيرة وملتقى رؤية لسينما الشباب ومهرجان شنيت الدولي الذي حصل الفيلم فيه على تننوية خاص من لجنة التحكيم.

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قدم عبد الوهاب نفسه كممثل ومؤلف في برامج مايصحش كده لعمرو راضي، ده كلام لسالي شاهين، أخر الليل لهشام منصور وقام بالمشاركة في كتابة مسلسلات شاش في قطن وعزمي وأشجان والموسم الخامس والسادس من مسرح مصر ومؤخرًا قدم أول مسرحية طويلة من تأليفة صباحية مباركة بطولة علي ربيع وأوس أوس وفي 2020 سيعرض أول أفلامه الروائية الخطة العامية من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن

و غادة عادل.

وخلال الفترة السابقة قام بالمشاركة في التمثيل في أعمال يا عدوي في قلب الحدث، إسماعيل يس، تفاحة أدم، أنا عشقت، أرض النعام، فكرة بمليون جنية.

كريم سامي مؤلف وممثل ومخرج خريج كلية تجارة أنجليزي جامعة عين شمس والمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والأخراج والدفعة الثالثة بمركز الأبداع الفني ورشة خالد جلال. قام خلال دراسته بالتمثيل في أكثر من 54 عرض مسرحي وإخراج 9 عروض مسرحية التي شاركت في عدة مهرجانات دولية وعربية ومحلية لعل أهمها مسرحية "الخروج على النص" التي حصلت على ما يقرب من 20 جائزة في مهرجانات محلية وعربية منها جائزة أفضل مخرج لكريم سامي بالمهرجان العربي زكي طليمات. كما قام بالمشاركة في تأليف الفيلم القصير "الباب" الذي حصل على عدة جوائز منها المركز الأول وأفضل سيناريو في مهرجان "مشروع أفلام 48 ساعة".

أخرج كريم سامي مسرحية "حزلقوم" لأحمد مكي وشارك كمخرج منفذ في مسرحية 3 أيام في الساحل لمحمد هنيدي. وعلى صعيد التأليف قدم الموسم الخامس والسادس من "مسرح مصر" ومسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع وأوس أوس وسيعرض له في 2020 أول فيلم روائي من تأليفه بعنوان "الخطة العامية" وقام بالمشاركة في كتابة مسلسل "عزمي وأشجان" و"شاش في قطن" وتأليف وتمثل في برامج "ده كلام" و"أخر الليل". كما شارك في التمثيل بمسلسلات"بدون ذكر أسماء" ، "فيس أبوك" و"الشارع اللي ورانا" وأفلام "قط وفأر" و "ولاد رزق 2".